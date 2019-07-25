كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعتزم الموافقة على زواج المثليين فى أكبر تغيير ثقافى بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الحكومة الفرنسية، إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بالتلقيح الصناعى للأزواج المثليين والنساء غير المتزوجات، احترامًا لتعهد طويل بالحملة الانتخابية لكنه يخاطر برد فعل عنيف من جانب الناخبين المحافظين.

ومشروع قانون أخلاقيات البيولوجيا، الذي سيسمح أيضًا للمرأة بتجميد بيضها لأسباب غير طبية لتعزيز فرصها في إنجاب الأطفال، هو أول إصلاح اجتماعي رئيسي يقوم به رئيس الوسط إيمانويل ماكرون، وتم تأجيله في الوقت الذي اجتاحت فيه احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة البلاد.

ومنذ 6 سنوات فقط، واجه تشريع الرئيس السابق فرانسوا هولاند الذي يسمح بزواج المثليين معارضة قوية في بلد حيث كان تأثير الكنيسة الكاثوليكية في تراجع.

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ومع ذلك، قالت وزيرة الصحة أجنيس بوزين، إنها لم تتوقع إعادة النقاش الوطني المرير الذي قسم الرأي العام في ذلك الوقت.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أضافت بوزين "لم تعد هذه قضية يريد الفرنسيون القتال بشأنها" وتابعتت: "تشير جميع الدراسات إلى أن الأطفال المولودين لأزواج مثليين أو تربيتهم نساء عازبات لا يواجهون صعوبات خاصة".

ومع ذلك، دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان إلى طرح القضية للاستفتاء.