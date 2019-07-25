كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: تناول الحامل لكوبين من القهوة يوميا يضعف نمو كبد الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول أكثر من كوبين من القهوة يوميًا خلال فترة الحمل قد يضعف نمو كبد الطفل.

وأجريت الدراسة، على الفئران الحامل التي أعطيت مادة الكافيين، فكانت النتيجة انخفاض أوزان المواليد، وتغير النمو ومستويات هرمون الإجهاد وضعف نمو الكبد.

وتشير النتائج المنشورة في مجلة علم الغدد الصماء إلى أن ما يعادل كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة قد يغير مستويات التوتر وهرمون النمو، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد في مرحلة البلوغ.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، يشير الباحثون إلى الدراسات السابقة التي تشير إلى أن تناول الكافيين قبل الولادة بمقدار 300 ملج يومياً أو أكثر لدى النساء، أي ما يقرب من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة، قد يؤدي إلى انخفاض أوزان المواليد.

وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن استهلاك الكافيين قبل الولادة قد يكون له آثار طويلة المدى على نمو الكبد مع زيادة التعرض لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ويقول الباحثون إن العلاقة الكامنة بين التعرض للكافيين قبل الولادة وضعف نمو الكبد لا تزال غير مفهومة بشكل جيد.