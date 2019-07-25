كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس.. إلغاء احتفالات ذكرى "إعلان الجمهورية" والرئاسة تخاطب الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، الشعب التونسي ودعته إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، وذلك بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

واعتبرت الرئاسة أن الرئيس الراحل هو أحد أعظم رجالات تونس وبُناتِها، وجاء في البيان:

"ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملأها الإيمان والخشوع تنعى رئاسة الجمهورية أحد أعظم رجالات تونس وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر".

وتابع البيان: "لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

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وجاء في البيان: "وفي هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

من جهتها ذكر موقع وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أن اجتماع انعقد بين رئيس المجلس محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر مجلس نواب الشعب عقب وفاة الرئيس التونسي .

وبحسب الوكالة، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب حسان الفطحلي أن اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد ظهر اليوم، مشيرا أن رئيس البرلمان محمد الناصر قرر إلغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى إعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس بمقر المجلس .