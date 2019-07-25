"بلجيكا وهولندا وألمانيا" يسجلون أعلى درجات حرارة على الإطلاق

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سجلت بلجيكا وألمانيا وهولندا أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، في موجة حارة من أوروبا الغربية.

وبلغت درجات الحرارة فى مدينة كلاين بروج البلجيكية 39.9 درجة مئوية "102 فهرنهايت"، وهي الأكثر سخونة منذ عام 1833.

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كما حققت مدينة أيندهوفن الهولندية الجنوبية الرقم القياسي الوطني البالغ 75 عامًا، بارتفاع جديد بلغ 39.3 درجة مئوية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إن رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 40.5 درجة مئوية أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية فقط، وسُجّل في جيلينكيرشن بالقرب من الحدود البلجيكية والهولندية.

وقال التقرير، إن السجل الألماني الجديد لم يتأكد بعد، محذرا من أنه قد يصبح أكثر سخونة يوم الخميس.