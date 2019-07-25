كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان التونسي يعلن أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناضر، أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

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وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية في تونس، والتي ستجري في السادس من أكتوبر المقبل، بينما يعقبها انتخابات الرئاسة في 17 نوفمبر المقبل.