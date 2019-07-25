كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف عظم طوله 6.5 أقدام لديناصور هائل فى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف علماء الحفريات عظم فخذ يبلغ طوله 6.5 أقدام "مترين" ينتمي إلى ديناصور "صوروبود" العملاق منذ حوالي 140 مليون عام.

وتم اكتشاف العظم الهائل- الذي يصل وزنه إلى حوالي نصف طن- من موقع حفر غني بالحفريات ديناصور في قسم تشارنت جنوب غرب فرنسا.

في الوقت الذي كان سيعيش فيه الديناصور العملاق ، كانت المنطقة - الواقعة بالقرب من بلدة كونياك - من المستنقعات.

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وفى ذلك الوقت، عاش الديناصور الهائل فى موقع الحفر في جنوب غرب فرنسا، وهو فريد من نوعه في جميع أنحاء أوروبا، حيث اكتشف علماء الحفريات بالفعل حوالي 7500 عظمة- من 45 نوعًا مختلفًا من الديناصورات منذ أن بدأت أعمال الحفر في عام 2010.

وقال أمين متحف أنغوليم جان فرانسوا تورنيبيشي لصحيفة ذا لوكالن، "هذا عظم الفخذ ضخم، إنه في حالة حفظ جيدة، ومؤثر للغاية".

وبجانب عظمة الفخذ، اكتشف المتطوعون في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس أيضًا عظمًا حوضيًا عملاقًا من نفس طبقة الطين.