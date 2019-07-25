كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية البريطانية سترافق سفنها فى مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إن بحريتها سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز للدفاع عن حرية الملاحة، بعد أن قالت في وقت سابق إنها لا تملك الموارد العسكرية للقيام بذلك.

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ أن استولت الجمهورية الإسلامية يوم الجمعة الماضي على ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق، وجاءت هذه الخطوة بعد أن استولت القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق قالت بريطانيا إنها كانت متجهة إلى سوريا في تحد لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وكانت الحكومة البريطانية قد نصحت في السابق السفن التي ترفع العلم البريطاني بعدم المرور عبر مضيق هرمز وإخطار البحرية إذا كانت تخطط للقيام بذلك.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، قال متحدث بإسم الحكومة البريطانية: "كُلفت البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء بشكل فردي أو في مجموعات، في حالة إعطاء إشعار كاف بمرورها".

وأضاف في بيان "حرية الملاحة أمر حاسم بالنسبة للنظام التجاري العالمي والاقتصاد العالمي، وسنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عنه".