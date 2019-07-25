كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. طرح مشروع قانون للحد من تغير المناخ وفرض رسوم على النفط والغاز والفحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكشف نائبين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب، اليوم الخميس عن مشروع قانون للحد من تغير المناخ من خلال فرض رسوم على النفط والغاز الطبيعي والفحم وتقديم معظم العائدات إلى الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال السناتور كريس كون، إنه هو والسيناتور ديان فاينشتاين سيعرضان قانون تعويض العمل المناخي، الذي يهدف إلى توليد 2.5 تريليون دولار من العائدات على مدى 10 سنوات ابتداءً من عام 2020، وسيخصم حوالي 70 في المائة من الأموال للعائلات التي تحصل على أقل من 130،000 دولار كل عام، واستخدم الباقي للبنية التحتية للطاقة، وإعادة تدريب الوظائف لعمال الوقود الأحفوري ، والبحث والتطوير.

ويرفض الرئيس دونالد ترامب، علوم المناخ وخفض اللوائح على شركات التنقيب عن النفط والغاز وعمال مناجم الفحم.

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ووفقاً لوكالة رويترز، قال كونز إنه يتحدث مع زملائه في مجلس الشيوخ من الحزبين والديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية لبناء الدعم، مضيفاً أنها ستكون معركة شاقة للحصول على عدد كاف من الأصوات لتمريرها في المجلس الذي يضم 100 عضو بقيادة الجمهوريين.

وتعد الصفقة الخضراء الجديدة، هي خطة للتصدي لتغير المناخ المدعومة من الديمقراطيين من ذوي الميول اليسارية بمن فيهم النائب الإسكندرية أوكاسيو كورتيز والسيناتور إد ماركي، استحوذت على اهتمام العديد من المدافعين عن البيئة بهدف قوي يتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى صافي الصفر بحلول عام 2030، لكن انتقدت شركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذلك ووصفته بأنه غير واقعي ومثير للخلاف السياسي.