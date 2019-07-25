كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الباكستانية تنظم مسيرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف من أنصار أحزاب المعارضة الباكستانية في جميع أنحاء البلاد، وحثوا رئيس الوزراء عمران خان على التنحي بسبب ما يصفونه بالفشل في التعامل مع اقتصاد البلاد المتداعي.

احتفلت مظاهرات اليوم الخميس، التي أطلق عليها "اليوم الأسود"، بالذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية التي أوصلت خان إلى السلطة.

يقول المعارضون السياسيون لخان إن الجيش الباكستاني تدخل في تلك الانتخابات نيابة عنه، وهي مزاعم نفاها الجيش.

حضر حوالي 10 آلاف شخص مظاهرة المعارضة في مدينة بيشاور الشمالية الغربية، ومن المقرر عقد مسيرات مماثلة في مدن كبرى أخرى.

وجاءت المظاهرات بعد أقل من أسبوعين من قيام الشركات الباكستانية بالإضراب لمدة يوم احتجاجا علي الضرائب، والتي تقول المعارضة إنه تم فرضها كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي الأخيرة البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لباكستان.

