كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك تحذف 1800 حساب مزيف فى روسيا وأوكرانيا وتايلاند وهندوراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مؤسسة فيسبوك، اليوم الخميس، إنها ألغت أكثر من 1800 حساب وصفحة من تايلاند وروسيا وأوكرانيا وهندوراس، في أحدث تحرك لها لمواجهة الدعاية السياسية الخادعة وغيرها من انتهاكات خدمتها.

وفي تلك الدول الأربعة، تم حذف 294 حسابًا و 1509 صفحة و 32 مجموعة بسبب ما تسميه الشركة "السلوك غير المنسق غير المنسق".

كان لديهم متابعة جماعية لأكثر من 274000.

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ووفقاً لوكالة رويترز، تقوم فيسبوك باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات من الحكومات ومن جماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لعدم تطوير الأدوات بسرعة كافية لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.

وقال ناثانيل جليتشر، رئيس سياسة الأمن السيبراني لرويترز "لا نرى صلة بينهما، لكنهم جميعا يستخدمون شبكات حسابات مزيفة لتضليل الناس حول من هم وماذا يفعلون، مضيفاً أن موقع فيسبوك اتخذ إجراءات بناءً على السلوك الخادع وليس طبيعة المحتوى المنشور.

وتابع جليشر أن الحسابات التي تمت إزالتها في تايلاند استخدمت "شخصيات وهمية" للترويج للروايات المتعلقة بالسياسة التايلاندية والعلاقات الأمريكية الصينية والاحتجاجات في هونج كونج وانتقاد نشطاء الديمقراطية في تايلاند.

وقال جليشر: "لقد استطعنا أن نحدد بشكل قاطع أن بعض أنشطة هذه الشبكة كانت مرتبطة بشخص مقيم في تايلاند مرتبط بـ"نيو ايسترن أوتلوك"، وهي مجلة تمولها الحكومة الروسية ومقرها موسكو".