ياجور يلتحق بفريقه الجديد في تونس

وصل المهاجم المغربي محسن ياجور، أمس الأربعاء، إلى تونس، حيث يخوض فريقه الجديد ضمك السعودي معسكرا إعداديا استعدادا لمنافسات الموسم القادم.
ووجد ياجور في استقباله فور وصوله مطار تونس قرطاج، محمد الراشد مدير الكرة بنادي ضمك، وفقا لصورة تم نشرها على الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
ويخضع صاحب 34 عاما للفحوصات الطبية، البوم الخميس، بالعاصمة التونسية، تونس، قبل إنضمامه للتداريب الجماعية رفقة زملائه داخل الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي.
وانتقل ياجور إلى نادي ضمك نهاية الأسبوع الماضي، قادما من فريق الرجاء الرياضي، ليجاور زميله السابق في الفريق الأخضر، زكرياء حدراف، المنتقل بدوره خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي إلى ضمك.
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