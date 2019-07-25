عبد الرؤوف يجري عملية جراحية

أجرى الممثل الكوميدي عبد الرحيم التونسي، أخيرا، عملية جراحية على مستوى العين، تكللت بالنجاح.

وغادر عبد الرؤوف المصحة، خلال اليومين الماضيين، بعد أن أمر الطاقم الطبي، الذي أشرف على العملية الجراحية، بمتابعة الممثل الكوميدي علاجه من منزله بعد تحسن وضعه الصحي.

ومر عبد الرؤوف في ماي الماضي من أزمة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لتلقي العلاج.

واضطر عبد الرؤوف بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة ضيق في التنفس، وتقدمه في السن إلى اعتزال الفن، بعدما أضحك أجيالا من الجمهور المغربي.