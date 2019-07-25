بسبب مرض والده.. الخماري يغيب عن مهرجان تازة

غاب المخرج المغربي، نور الدين لخماري، عن مهرجان تازة، بسبب مرض والده، واعتذر للمشرفين عن الظروف الخارجة عن إرادته.

وقررت إدارة المهرجان، أمس الأربعاء، إلغاء عرض فيلم الخماري “بورن آوت”، وتعويضه بفيلم أجنبي، كما ألغي، اليوم الخميس، لقاء كان مخصصا معه في إطار ورشات المهرجان، وعوض بزيارة لضيوف المهرجان للمدينة القديمة في تازة .

وتستمر فعاليات المهرجان الدولي لسينما التنوع في تازة إلى غاية بعد غد السبت، بأنشطة مختلفة، بينها عرض أفلام في الهواء الطلق.

يذكر أن مهرجان سينما التنوع في تازة، كرم المخرج المصري علي بدر خان، والمخرج الكندي “دانيل جرفي”، إضافة إلى الفنان عبد الوهاب الدكالي.