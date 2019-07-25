فيضان قوي يضرب أوريكة ويخلف حالة من الهلع وسط السكان والسياح

في عز الصيف، خلف تساقط الأمطار لساعات قليلة، مساء أمس الأربعاء، فيضانا قويا، ضرب المنطقة السياحية، أوريكا، نواحي مراكش.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأمطار المفاجئة؛ عرت هشاشة البنية التحتية في المنطقة السياحية، لاسيما أن التساقطات، تسببت في ارتفاع منسوب الوادي، ما أدى إلى انجرافه من منطقة سيتي فاطمة إلى جماعة أوريكة.

وأفادت المصادر ذاتها أن الفيضان تسبب في خسائر مادية جسيمة، بعدد من المحلات الموجودة على ضفاف الوادي، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ارتفاع منسوب الوادي استنفر السلطات المحلية، بينما خلف حالة من الهلع لدى زوار المنتجع.