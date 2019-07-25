برشلونة يحدد قيمة بيع كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة حدد السعر النهائي لنجمه البرازيلي، فيليب كوتينيو، الذي يحيط جدل كبير حول مستقبله في الآونة الأخيرة بعد التعاقد مع أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات دفع نصفها تقريبا حتى الآن، ولم يقدم اللاعب أي شيء يذكر على مدار موسم ونصف، ويبدو أنه ما زال لم ينسجم مع الفريق بالشكل المطلوب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لا يفكر في بيع كوتينيو هذا الصيف إلا في حال وصل النادي عرض بقيمة 120 مليون يورو أو أكثر، وأي عرض آخر أقل من هذا المبلغ لن يلتفت له النادي.

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وأضاف التقرير ان برشلونة لم يتلقى عروض رسمية من أجل اللاعب حتى هذه اللحظة، لكن الأندية التي قد تكون مهتمة بالحصول على خدماته هي ليفربول، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ويحاول برشلونة استعاد نيمار من النادي الباريسي قبل إغلاق السوق، وفي حال تمت الصفقة بالفعل، فإن كوتينيو سيرحل عن النادي بنسبة كبيرة جداً، وربما يتم التضحية بعثمان ديمبيلي أيضاً حينها.