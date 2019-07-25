بعد يومين من تحريره: اعتقال الطوري ومطالبة بإبعاده عن العراقيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حوّلت النيابة العامة شيخ قرية العراقيب، صياح الطوري، إلى محكمة الصلح في بئر السبع بعد اعتقاله صباح اليوم، الخميس.

ورفض الشيخ الطوري الموافقة على شروط وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، والشرطة الإسرائيلية بالإبعاد لمدة 30 يوما عن العراقيب وإيقاف الفعاليات النضالية في القرية.

ونسبت الشرطة للشيخ الطوري "الاعتداء على أراضي الدولة" وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقاله أو تغيير شروط إطلاق سراحه.

ونال الشيخ الطوري حريته من سجن "معسياهو" في مدينة الرملة صباح أول من أمس، الثلاثاء، بعد 7 أشهر قضاها في الاعتقال بسبب رفضه المخططات الإسرائيلية ضد قريته وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

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واقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وقامت بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ147 على التوالي، واعتقلت الشرطة شيخ العراقيب، صياح الطوري.

ودعا ناشطون من النقب إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة ردا على إعادة اعتقال الشيخ الطوري والملاحقة السياسية المستمرة لأهالي العراقيب.