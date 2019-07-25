توتنهام يقارع الكبار لضم ديابالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى النادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم محادثات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، أن توتنهام قدم عرضاً قياسياً تصل قيمته إلى 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات باولو ديبالا في الأيام القليلة القادمة.
وأشارت الصحيفة أن أولى الاتصالات بين الناديين بدأت لأول مرة في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ومنذ ذلك الحين تسربت العديد من التفاصيل حول الصفقة وأيضاً قيمتها المالية.
وكشفت هذه المصادر أن توتنهام بحث منذ حوالي شهر بقيادة رئيسه، دانييل ليفي، عن تمويل الصفقة ومعرفة نوايا فريق السيدة العجوز للتخلي عن اللاعب الدولي الأرجنتيني هذا الصيف.
ومع ذلك ، فإن توتنهام سيواجه منافسة شديدة جداً من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ، وذلك بعد أن قرر كلا الناديين الدخول في سباق لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.
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