أسود الرافدين في كربلاء استعداداً لغرب آسيا

2019-07-25 | 14:09
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وصل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى محافظة كربلاء، من أجل التحضير لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا التاسعة 2019.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب أسود الرافدين، تحضيراته للبطولة ابتداءً من مساء اليوم، حيث سيواجه المنتخب اللبناني في 30 تموز الحالي بافتتاح البطولة التي ستستمر حتى 14 آب المقبل.
وتخلف عن الوفد، لاعبو نادي الزوراء، بسبب ارتباطهم بمباراة نهائي الكأس أمام الكهرباء، حيث من المؤمل انضمامهم لكتيبة الأسود بعد نهاية المباراة.
وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، حيث تقام مبارياتها في كربلاء.
وتخلف عن الوفد، لاعبو نادي الزوراء، بسبب ارتباطهم بمباراة نهائي الكأس أمام الكهرباء، حيث من المؤمل انضمامهم لكتيبة الأسود بعد نهاية المباراة.
وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، حيث تقام مبارياتها في كربلاء.
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