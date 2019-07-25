عصا المكنسة الوسيلة الأفضل لتنحيف الخصر... إليك التفاصيل!

تعاني الكثير من النساء من مشكلة تراكم الدهون في منطقة الخصر ويحلمن بالحصول على وسط نحيف ورشيق.
وللقيام بها يتم الوقوف مع ابعاد القدمين إحداهما عن الأخرى على امتداد مساحة الكتفين. بعد ذلك يتم طي الركبتين قليلاً مع حمل العصا بطريقة افقية ودفع الحوض إلى الأمام.
ومن الضروري ايضاً شد عضلات البطن والحرص على إبقاء الجزء الأعلى من الجسم مستقيماً والكتفين متجهين قليلاً إلى الأمام.
يتم تحريك الجذع بحركة دائرية نحو اليمين واليسار مع لفظ الهواء من الفم وشد المعدة نحو الداخل. وللحصول على افضل نتيجة يجب تكرار هذا التمرين 15 مرة في الصباح والمساء مع زيادة السرعة بشكل تدريجي.
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