نائب: قانون الانتخابات الجديد سيخلق نوعاً من الاستقرار داخل مجالس المحافظات

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، الخميس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المصوت عليه في مجلس النواب سيعمل على خلق نوع من الانسجام والاستقرار داخل مجالس المحافظات المقبلة، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تعاون وتنسيق أكبر مع الحكومات المحلية لإنهاء حالة "التقاطع في العمل" مع بعض الوزارات.

وقال النائلي في حديث لـ الخليج 365، إن "صيغة القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بجلسته التي عقدت الاثنين تضمنت العديد من المواد التي من خلالها سنعمل على خلق نوع من الاستقرار والانسجام داخل مجالس المحافظات المقبلة"، مبيناً أن "من بين أهم الأمور التي جرى العمل عليها هو تخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات بما سيحقق تفاهماً أكبر داخل المجالس المقبلة ويحقق ما تطمح له الجماهير".



وأضاف النائلي، أن "الأداء الخدمي والمهني والاستثماري للمجالس المقبلة نتوقع أن يتحسن بشكل أكبر عن الفترات السابقة، ليحقق أعلى المستويات من الطموح"، لافتاً إلى أن "دعم المجالس المقبلة بحاجة إلى تعاون وتنسيق وخلق آلية واضحة للتعامل مع الحكومة الاتحادية بعيداً عن التقاطع من خلال تطبيق القوانين النافذة ومن بينها القوانين التي نقلت صلاحيات بعض الوزارات إلى المحافظات لضمان عدم حصول التقاطع بين الحكومات المحلية وبعض الوزارات".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين (22 تموز 2019)، على مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.