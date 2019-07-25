اجتماع طارئ لرئيسي البرلمان والحكومة بعد وفاة السبسي

شهد مجلس النواب التونسي، الخميس، اجتماعا طارئا بين رئيس البرلمان، محمد الناصر، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

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وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

ووفق الدستور التونسي فإنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك، والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.