رئيس هيئة الانتخابات التونسية لا يستبعد تغيير موعد الرئاسيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، نبيل بفون، الخميس، إنه لا يستبعد تغيير موعد الانتخابات الرئاسية.

ووفق وكالة الأنباء التونسية فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد عشية اليوم اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

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الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.



ووفق الدستور التونسي فإنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك، والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وتنتظر تونس انتخابات برلمانية ورئاسية أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.