الرئاسة التونسية تدعو للصبر والتكاتف بعد رحيل السبسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعت الرئاسة التونسية ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عن عمر يناهز 93 عاما.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن السبسي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها، داعية المواطنين التونسيين إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صونا لمستقبل البلاد وحاضرها.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن الرئيس الراحل جنّب الشعب ويلات التدافع والتصادم بحكمته وصبره، وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها.
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