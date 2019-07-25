صحيفة: الإمارات وإندونيسيا علاقات متجذرة تزداد رسوخاً

قالت صحيفة خليجية، وتحت عنوان "الإمارات وإندونيسيا.. علاقات متجذرة تزداد رسوخاً" قالت انه يحق لنا أن نفخر بمسيرة وطن باتت ملهمة للكثير من الدول العريقة بنهجها التنموي والحضاري.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "وهي تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع الدول ورغبتها في جعل التعاون على أوسع نطاق، خاصة أن القواسم المشتركة الكثيرة تقوي فرص النجاح لصالح الإمارات والدول الصديقة، وهذا ما بدا جلياً خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة إلى الصين وإندونيسيا، وقد كانت محطته في جاكرتا تأكيداً لنهج الدولة في الانفتاح وتقوية دعائم جسور التلاقي والعمل المشترك.

وأشارت الى تاكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على بناء علاقات من الشراكة القوية مع إندونيسيا ومكانة الإمارات التي يجب أن تكون دائماً نموذجاً في التلاقي المثمر مع جميع الأمم التي تعمل لصالح شعوبها وغدها وتؤمن بالقانون والقيم والانفتاح بين الدول.

وخلصت الى ان قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بغرس شجرة بحدائق قصر بوغور كان للتأكيد والدلالة على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين، كما أنها تأتي لتبرهن على أن علاقات الإمارات التي يؤكدها سموه في كافة المناسبات، تأتي لتعطي الفكرة الأفضل والأكمل على المكانة الرفيعة التي تشغلها وما تحظى به من ثقل عالمي واحترام من الدول الكبيرة،