"الخليج 365" يعزي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

تتقدم أسرة وموقع "الخليج 365" بأخلص عبارة العزاء، والمواساة للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي وافاه الأجل صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

ويبتهل "الخليج 365" الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الباجي قائد السبسي واسمه الكامل محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي (يُلفظ الاسم حسب الدارجة التونسية: الباجي قايد السبسي) (29 نوفمبر 1926 – 25 يوليو 2019)؛ سياسي ومحامي تونسي، وكان الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية في تونس منذ 31 ديسمبر 2014. ترأس حزب نداء تونس. تقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التونسية.

وترشح لانتخابات الرئاسية في 2014 أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتخب بنسبة 55.68% رئيساً سادساً للبلاد متفوقا على نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي حصل على نسبه 44.32%.

تسلم مهام منصبة رسمياً في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2014 ميلادية.