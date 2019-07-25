بدر العامر: قطر تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق نفوذها الاقتصادي والسياسي

قال السعودى بدر العامر، الباحث فى الجماعات والاتجاهات الفكرية، إن قطر تستخدم الإرهاب لتحقيق نفوذها الاقتصادى، مشيرا إلى أنه لو كانت قطر لا تخدم أجندة الصهيونية فى الغرب وتنفذ أوامرهم، لتم غزوها والإطاحة بنظامها.
وكتب العامر عبر حسابه على تويتر: "قطر تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق نفوذها الاقتصادى والسياسى، واعترافهم بما فعلوا فى الصومال إقرار لا يقبل التأويل، وليس هذا فى الصومال فحسب، بل كل حادث إرهابى فى السعودية ومصر وليبيا والبحرين لها ضلع فيه، رفعت الأقلام وبانت الحقائق".
وأضاف في تغريدة أخرى: "لو كانت قطر لا تخدم أجندة الصهيونية فى الغرب وتنفذ أوامرهم لتم غزوها والإطاحة بنظامها، لذلك يتعامون عن جرائمها بل ويسعون لفك الخناق عنها، زيارة شيمون بيريز لم تكن عبثاً".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.
وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.
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