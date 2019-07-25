الاتحاد الأفريقي: استئناف التفاوض بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير السبت المقبل

أكد ممثل الاتحاد الأفريقي الدائم لدى السودان السفير محمد بلعيش، استئناف التفاوض في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية والتغيير، السبت المقبل بالخرطوم، لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي بين الجانبين .
وأوضح بلعيش أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء .
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