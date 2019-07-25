عاجل.. وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس.

وأدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى، اليوم بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد نقل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية طارئة بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس.