المسماري: تدخلات قطر في الصومال تؤكد أنها أصبحت ذراعا رسميا للإرهاب

انتقد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قطر مجددا، مؤكدا أنها تقوم بدور إرهابي في ليبيا والمنطقة بأسرها .

وقال المسماري في تصريحات وفقا ـ”العربية”، الأربعاء، حول تفجيرات حدثت بالصومال، إن القيادة العامة قدمت الوثائق والمستندات التي تثبت تورط قطر في نشاطات إرهابية.

وأشار المسماري إلى أن الجيش قدّم أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين وشرح دورهم في دعم الإرهابيين بالمال والسلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي.