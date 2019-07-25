إعادة نقل رئيس تونس إلى المستشفى مجدداً

نقل مساء أمس الأربعاء، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس "بقرار من الأطباء المباشرين له"، وفق ما صرح به فجر اليوم الخميس، مستشار الرئيس لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء نور الدين بن تيشة.

وكان قايد السبسي غادر المستشفى في أول يوليو (تموز) الجاري "بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية آنذاك.

وكان السبسي وقع في 5 يوليو (تموز) أمراً يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر. كما وقع في اليوم نفسه أمراً رئاسياً بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت لاحق العام الجاري.

يشار إلى أن السبسي نُقل يوم 21 يونيو (حزيران) إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه "لوعكة صحيّة خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، سعيدة قراش.