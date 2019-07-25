رئيس وزراء أستراليا يتوقع علاقة قوية مع جونسون

أعرب رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، عن اقتناعه بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري سريع مع المملكة المتحدة، عقب تولي بوريس جونسون، رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال موريسون، اليوم الخميس، إنه "اتصل بجونسون لتهنئته على اختياره الليلة الماضية زعيماً للمحافظين"، متوقعاً "علاقة قوية جداً" مع نظيره، في الوقت الذي أكد فيه أن أستراليا ستكون "واحدة من الأوائل على القائمة" للتفاوض حول اتفاق تجاري مع لندن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، لوسائل الإعلام: "كلانا ننتظر الفرصة للتقدم بسرعة حين تسمح الظروف، من أجل التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة وأستراليا في مجال التجارة".

وأضاف "هذه مرحلة تغيير بالنسبة للمملكة المتحدة. أعتقد أنه مع رئيس الوزراء الجديد هناك فرصة لحل مسألة كانت صعبة للغاية، ليس فيما يتعلق بمصالح المملكة المتحدة وأوروبا فحسب، بل في الاقتصاد العالمي بأسره".

وقال موريسون، إنه ينتظر الاجتماع مع جونسون الشهر المقبل في قمة (جي 7)، التي ستقام بمدينة بياريتز الفرنسية.