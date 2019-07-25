أعلن التحالف العربي اليوم الخميس عن تدمير طائرات انتحارية اطلقتها مليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه خميس مشيط الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف "تركي المالكي" قوله، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.
وأضاف المالكي بأنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.
وأوضح أن استمرار الحوثيين بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام الحوثيين بارتقاء أعمالهم العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.
وجدد التأكيد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن عن تدمير طائرات إيرانية أطلقتها مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.