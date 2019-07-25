شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس السبسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم (الخميس) وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، عن عمر يناهز 93 عاماً.
وجاء في البيان : "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 الساعة العاشرة و 25 دقيقة بتوقيت تونس المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".
وكان الرئيس التونسي قد نٌقل مساء الأمس إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بقرار من الأطباء.
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