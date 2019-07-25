الموجز أعلنت فضائية " اكسترا نيوز" في خبر عاجل تولي رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الرئاسة التونسية مؤقتًا . وذلك بحسب الدستور التونسي بعد وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة السبسي .. تولي «محمد الناصر» حقيبة الرئاسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.