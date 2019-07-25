وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الموجز
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس"، بعد تعرضه لوعكة صحيةوفقاً لما نشرته العربية .
هذا وقد نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع فيسبوك خبر وفاة السبسي،وجاء فيه: "وافت المنية صباح اليوم الخميس... على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".
كان السبسي قد نقل إلى المستشفى العسكري أمس الأربعاء بعد إصابته بوعكة صحية بحسب بي بي سي .
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