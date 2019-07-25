ترند الموجز| وداعا روقه..وصية فاروق الفيشاوي وآخر ظهور له واسمه الحقيقي..والدولار يسجل أدنى مستوى..وجدول الدوري بعد تتويج الأهلي وموعد القمة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، معلومات لا تعرفها عن ’’الفيشاوي‘‘.. اسمه الحقيقي ليس فاروق.. وتزوج 3 مرات.. وحاصل على بكالوريوس في الطب.. وآخر ظهور له، وبعد تتويج الأهلي باللقب.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري، والدولار يسجل أدنى مستوى منذ التعويم.. ننشر أسعار العملة الخضراء في البنوك.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

معلومات لا تعرفها عن ’’الفيشاوي‘‘.. اسمه الحقيقي ليس فاروق.. وتزوج 3 مرات.. وحاصل على بكالوريوس في الطب

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح الخميس، عن عمر ناهز ٦٧ عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ودخل الفيشاوي في غيبوبة كبدية مساء الأربعاء، حتى وافته المنية.

ومن المنتظر أن تتم صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ونُقل الفنان القدير إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، مؤخرا، بعدما ساءت حالته الصحية، وتفشى المرض في جسده.

وكان الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أنه سيواجه المرض الخطير بكل شدة وسيتعامل معه كأنه صداع عادي.

نبذة عن الفيشاوي

وبحسب موسوعة ويكيبيديا، فإن اسمه الحقيقي "محمد فاروق فهيم الفيشاوي"، وولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، وقد توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته.

حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس.

مسيرته الفنية

لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

عائلته

تزوج فاروق من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من فتاة تدعى نورهان من خارج الوسط الفني.

إصابته بالسرطان

في 3 أكتوبر 2018 أعلن الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال الفيشاوي في كلمته: «بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه».

وصيته

أوصى الفيشاوي نجله أحمد بالاهتمام بتقديم مشروع سينمائي عن المطران كابوتشي، وهو قس سوري كان سفيرًا للفاتيكان في القدس.

وأضاف فاروق في تصريحات لبرنامج "معكم مع منى الشاذلي"، أنه مهتم بإنتاج فيلم عن المطران كابوتشي، مشيرا إلى أنه لم يجد أنسب من قصة حياة هذا الرجل للرد على الدعاية الإسرائيلية، فلقد تعاطف مع القضية الفلسطينية، وكان يأتي بالسلاح من لبنان إلى فلسطين، لمساعدة المقاومة.

وفي سياق متصل، قال الفيشاوي خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين، إن هناك عملًا عن المطران كابوتشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وكشف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية، لذا أوصى نجله "أحمد" بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور حال وفاته.

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بدت عليه علامات المرض.. آخر ظهور لفاروق الفيشاوي قبل أيام من رحيله

كان آخر ظهور للفيشاوي، خلال تأدية واجب العزاء في النجم الكبير عزت أبو عوف، والذي أقيم يوم 2 يوليو الجاري، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وقال الفيشاوي في تصريحات إعلامية، إن عزت أبو عوف، فنان وإنسان من الطراز الرفيع.

وبدت عليه وقتها علامات المرض، ورغم ذلك تحامل الفيشاوي على نفسه من أجل حضور عزاء صديقه.

كلمات مؤثرة من سمية الألفي

وكانت الفنانة سمية الألفي، قد نعت الفنانة سمية الألفي، رحيل زوجها بكلمات مؤثرة.

وكتبت سمية الألفي عبر حسابها بتويتر: "فاروق راح عند ربنا هو أحن عليه من أي حاجة".

وكان الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أنه سيواجه المرض الخطير بكل شدة وسيتعامل معه كأنه صداع عادي.

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بعد تتويج الأهلي باللقب.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري

حقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد فاز، مساء الأربعاء، على الإسماعيلي، بملعب بتروسبورت، بثلاثة أهداف لهدف.

موعد القمة

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك في الثامنة مساء الأحد المقبل.

ورفع الأهلي رصيده لـ 77 في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

جدول الدوري كاملا

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الدولار يسجل أدنى مستوى منذ التعويم.. ننشر أسعار العملة الخضراء في البنوك

تراجعت أسعار الدولار، أمام الجنيه، في بداية تعملات اليوم الخميس، 25 يوليو، في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس.

وسجلت العملة الخضراء اليوم، أدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، حيث وصلت إلى 16.53 جنيها.

وتراجع الدولار اليوم في بنوك، الأهلي الكويتي، والبركة، وعودة، والإسكندرية، بمقدار قرش واحد.

وسجل الدولار، اليوم في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بواقع 16,53 جنيها، فيما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بـ 16٫64 جنيها.

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وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 180 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٧ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

بنك عودة

١٦٫56 جم شراء

١٦٫66 جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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