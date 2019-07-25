شيخ الأزهر ينعي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي توفي اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم الأزهر في بيان له الخميس، بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب التونسي الشقيق، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".