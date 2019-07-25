​التعليم العالي: الملف الفني لمؤسسة "جلوبال" قيد الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن شركة جلوبال للتعليم (ش.م.م) المتقدمة بطلب لإنشاء مؤسسة جلوبال الأكاديمية لاستضافة فرع جامعة "هيرت فورد شير" لاتزال في مراحلها الأولى للتقدم ولا يزال ملفها الفني قيد الدراسة.

وتابعت التعليم العالي، في بيان لها، الخميس، أنه "لا يحق للمؤسسة الإعلان عن نفسها أو قبول طلاب إلا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ والقرار الوزاري رقم ٤٢٠٠ لسنة ٢٠١٨".

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور والطلاب مراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقعها الإلكتروني للتأكد من قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة، والتأكد من كافة المنشآت التعليمية المرخص لها بالعمل من قبل وزارة التعليم العالي وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.