جامعات صدر قرارات جمهورية بإنشائها ولم تبدأ الدراسة بها.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة بأسماء الجامعات الخاصة التي صدرت لها قرارات جمهورية بإنشائها ولم يصدر لها قرار ببدء الدراسة حتى الآن.

وتضم القائمة 3 جامعات وهي: "جامعة السلام، جامعة ميريت، و جامعة سفنكس".