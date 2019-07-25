مياه الشرب: انقطاع المياه عن 11 منطقة بحلوان لمدة غير معلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب القاهرة، أنه نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة شمال حلوان بالكامل سيتم قطع المياه عن (تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف - مساكن الضباط - منطقة المصانع وعزبة زين - منطقة الملاءة بعزبة الوالدة بوادي حوف - حدائق حلوان - منشية عين حلوان - غرب حلوان - عرب الوالدة - مساكن المشروع الأمريكي - مساكن الزلزال) إلى جانب بعض مناطق 15 مايو.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس: "تأسف الشركة لهذا العطل المفاجئ والخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وأهابت الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، معلنة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.