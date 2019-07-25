تونس: اجتماع طارئ بين رئيسي البرلمان والحكومة لبحث ترتيبات الشغور الرئاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت وسائل الإعلام التونسية أن رئيس البرلمان اجتمع برئيس الحكومة لبحث ترتيبات الشغور الرئاسة، بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر يُناهز 92 عامًا.

كما أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أنه سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة تتراوح ما بين 45 و90 يومًا، وهذا بحسب ما ينص عليه الدستور الرسمي.

وفقا للدستور التونسي فإن رئيس مجلس النواب سوف يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

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وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، خبر وفاة السبسي إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر "وعكة صحية حادة".

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل .