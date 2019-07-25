رئيس الوزراء البريطاني: ملتزمون بمغادرة الاتحاد بنهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني لمجلس الوزراء اليوم الخميس خلال اجتماعه بهم اليوم إننا لدينا مهمة هامة للغاية يجب أن نحققها وملتزمون بما أخذناه على أنفسنا بتحقيق وعد الخروج من

الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد وهو 31 من أكتوبر المقبل.

ويعد الاجتماع بالنسبة لجونسون هو الأول من نوعه بعدما حل محل سلفه "تريزا

ماي" وأقدم على فصل معظم فريقها الوزاري ليعيد تشكيل حكومة جديدة.

وقال في بداية الاجتماع إن هذه المهمة بمثاب لحظة محورية في تاريخ بلدنا وهي مهمة خروجنا من الاتحاد ولن نقبل أي تعليقات لوعود ولا استثناءات نحن ملتزمون بهذا.