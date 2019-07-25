الحزب الاشتراكي النمساوي يؤكد نزاهة حملاته الانتخابية

أكدت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي "أس بي أو" نزاهة حملات حزبها الانتخابية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المبكرة فى البلاد والمقررة يوم 29 سبتمبر المقبل.
وقال فاجنر - في تصريحات لها اليوم الخميس - إنها لا يمكن أن تخوض منافسة انتخابية غير شريفة في
وأشارت إلى تمسك حزبها بحملة انتخابات نزيهة.. موضحة أن الجميع يريد انتخابات جديدة نزيهة، وشددت على أن الحزب الاشتراكي ليس له علاقة بهذا الموقع المجهول ولا يلجأ لإطلاق الشائعات على المنافسين وبخاصة حزب الشعب.
وكان أحد المواقع قد زعم أنه يمثل منصة أبحاث ومقرها الرئيسي في سويسرا وبث شائعات عن علاقة سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب والمستشار الفيدرالي السابق بتجارة المخدرات مما دفع حزب الشعب لمطالبة بقية الأحزاب بردود كتابية عن علاقتها بهذا الموقع.
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