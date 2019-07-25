صحيفة: الأسبوع المقبل احتجاجات في إسرائيل ضد إساءة معاملة الأطفال

من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية في إسرائيل تنديدًا بالمعاملة السيئة ضد الأطفال الرضع، وذلك يوم السبت القادم الموافق 27 يوليو الجاري، حسبما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلي أنه من المتوقع احتشاد عدد كبير في الميادين من أولياء الأمور الذين يعانون من العنف ضد أطفالهن، للنظر في أمرهم.

وذكرت الصحيفة أن عددًا من الأمهات سيصلن إلي ميدان رابين في

تل أبيب، مساء السبت المقبل، وسيطالبن من خلال مسيرة احتجاجية الحكومة الإسرائيلية بسرعة التصرف إيذاء ما يواجهه أطفالهم من عنف، والإشراف على التعليم في فترة الطفولة المبكرة.

جاء ذلك عقب تعرض الأطفال الرضع للعنف الجسدى بما في ذلك الطفلة المدعوة "ياسمين فينتا"، والتى لاقت حتفها جراء خنقها حتى

الموت على يد مساعد في حضانة والذي حكم عليه بالسجن 17 سنة، ولم تكن هذا الاحتجاجات الأولى حيث إنه في مطلع هذا الشهر قام عدد من الآباء بالخروج في مظاهرات نظمت في العديد من الأماكن في أنحاء إسرائيل.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من تزايد عدد المحتجين ضد إساءة معاملة الأطفال في إسرائيل والتى وصل عددهم فيها إلي 60 ألف والدٍ ووالدة، إلا أنه لا يزال الأمر بحاجة إلي دعم من قبل منظمات حقوق الإنسان.