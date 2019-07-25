كوريا الشمالية تطلق قذيفتين في البحر الشرقي

صرح رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه قد أطلقت كوريا الشمالية اليوم قذيفتين مجهولتين قرب بلدة "وونسان" الساحلية في البحر الشرقي وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب الإخبارية. البحر الشرقي وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب الإخبارية. وأضافت "أن قواتنا المسلحة تراقب الوضع عن كثب في حال حصول عمليات إطلاق إضافية بينما تحافظ على وضع الاستعداد". الوضع عن كثب في حال حصول عمليات إطلاق إضافية بينما تحافظ على وضع الاستعداد". وكانت كوريا الشمالية قد أجرت آخر تجربة أسلحة كبيرة في أوائل مايو الماضي.

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