"جونسون " يجتمع بمجلس الوزراء بشأن "البريكست"

دعى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حيث يعد الاجتماع الأول له كرئيسٍ لوزراء بريطانيا بعد استقالة"تريزا ماي" .
ووعد جونسون البريطانيين، على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبرالمقبل أو ربما قبل هذا الموعد، ولدى جونسون أقل من 100 يوم لتحقيق وعده بعد ما أسماه ب" ثلاث سنوات من الشك الذاتي الذي لا أساس له ".
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