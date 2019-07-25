جونسن يبدأ مهام عمله ويعين أبرز الوزراء الجدد

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد تشكيلة حكومته التي وصفها بـ "حكومة بريطانيا الحديثة"، تضمنت تعين برتي بتال وزيرة للداخلية وساجد جافيد وزيراً للمالية ودومينيك راب وزيراً للخارجية وليز ترز وزيرة للتجارة الخارجية.

وقال بوريس جونسون في خطابه الأول كرئيس للوزراء أمام الصحفين أنه ما من أحد يراهن على تراجع بريطانيا، نحن مصممون على تحقيق وتقديم الأفضل وعلينا أن نمضي في هذا المجال، ونسعى لبناء شراكة بناءة مع الأوربيين وسيكون هناك اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.

ونصب بوريس جونسون رسمياً رئيساً لحكومة بريطانيا، يوم الأربعاء، في ختام زيارة إلى الملكة اليزابيث الثانية، كما أعلن قصر باكينغهام.

ومن المتوقع أن يضع رئيس الوزراء البريطاني، الخطوط العريضة لخططه بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في بيان أمام البرلمان اليوم الخميس.

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