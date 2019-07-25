أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.



ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.



وكان حافظ قايد السبسي ابن الرئيس، قد أعلن في وقت سابق نقل والده للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية"، بحسب رويترز.



ونقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.



والسبسي (92 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011وانتخب رئيساً لتونس في الانتخابات الرئاسية الثانية بعد الثورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.