وسائل إعلام: تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية ونقله للمستشفى العسكري
يمن شباب نت ـ متابعات
الخميس, 25 يوليو, 2019 - 11:49 صباحاً
[ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ]
قالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، نقل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.
وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.
وقالت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.
من جهته أعلن حافظ قايد السبسي ابن الرئيس، نقل والده للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية"، بحسب رويترز.
وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.
والسبسي (92 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011وانتخب رئيساً لتونس في الانتخابات الرئاسية الثانية بعد الثورة.
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