كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة التونسية تدعو إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد رحيل الرئيس السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الرئاسة التونسية، إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد رحيل الرئيس قايد السبسي

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وبعد وفاة الرئيس التونسي المخضرم الباجي قايد السبسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وينص الدستور التونسي على أنه إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما، ففي هذه الحالة:

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تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي.

ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

يجدر الذكر أن الفصل 86 من الدستور التونسي، يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.